Данни: после поражения «Зениту» нужно поднять голову и продолжать бороться за титул
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом». Игра, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой московского клуба со счётом 2:1. По мнению Данни, «Зенит» не должен опускать голову после поражения.
«Я не видел матч «Зенит» — «Локомотив», но знаю о результате этой игры. Это не то, что хотел «Зенит». Но это уже случилось. Теперь «Зениту» нужно поднять голову и продолжать бороться за титул!
Слова Дзюбы про Семака? Мне нечего об этом сказать», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.
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