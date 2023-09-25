Александр Гришин: если бы Байрамян забил третий мяч, ЦСКА мог бы проиграть «Ростову»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (3:3).
«От матча «Ростов» – ЦСКА двоякие впечатления. Если бы Байрамян забил третий мяч, то ЦСКА мог бы проиграть. Но хорошо, что армейцы боролись до конца и вырвали ничью, а могли ещё и победить. Нельзя сказать, что игра была компактная, дисциплины не было на поле, но зрителям такое нравится.
Федотову не из кого было выбирать защитников. Он поставил тех, кто находится в игровом тонусе. Конечно, можно вспомнить, что сидит Лукин. Но так сложилась ситуация. Хотя Зделар и Мухин — не самая лучшая пара в обороне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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