Сын Симеоне показывал оскорбительные жесты фанатам «Реала» после победы «Атлетико»

Джанлука Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, попал в скандал после матча «матрасников» с «Реалом» в 5-м туре Ла Лиги, где команда Диего обыграла «сливочных» со счётом 3:1.

Сын наставника «Атлетико» находился в одной из лож «Метрополитано». Появились кадры, которые не особо понравились болельщикам «Реала». На фото можно увидеть, как аргентинец оскорбляет болельщиков «сливочных», находившихся на фан-секторе.

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На данный момент «Реал» после шести матчей находится в Ла Лиге на третьей строчке с 15 очками, а «Атлетико» после пяти сыгранных матчей находится на пятом месте с десятью очками.

Джанлука этим летом присоединился к испанскому клубу «Туделано», который находится в четвёртом по силе дивизионе Испании. Симеоне появлялся на поле четыре раза и в общей сложности провёл 38 игровых минут, не отметившись голевыми действиями.