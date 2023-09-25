Хави: «Барселона» стала лидером, независимо от того, что делает «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу прошедшей игры своей команды на выходных в матче с «Сельтой», где сине-гранатовые выиграли со счётом 3:2.

«Независимо от того, что делает «Реал» Мадрид, мы стали лидерами. И вдобавок ко всему обновление связано с доверием клуба, я в восторге, это были хорошие выходные, это ясно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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На данный момент «Барселона» после шести матчей располагается на первой строчке в Ла Лиге с 16 очками. Также испанцы отлично начали групповой этап Лиги чемпионов, обыграв бельгийский «Антверпен» со счётом 5:0.

Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. За это время под руководством испанца команда один раз выиграла Ла Лигу, один раз взяла Суперкубок Испании и один раз получила серебряные медали чемпионата.