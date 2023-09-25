Агент Миранчука: в «Аталанте» приличная конкуренция, но мистер Гасперини даёт Алексею шанс

Представитель 27-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о готовности российского футболиста вернуться на поле после травмы.
«В процентном состоянии сложно выразить готовность Алексея. Но могу сказать одно, что Лёша сам чувствует этот игровой ритм и тонус, который получает. Очень радует, что тренер рассчитывает на него, выпускает на поле. Лёша потихоньку подходит к своему оптимальному состоянию. Он был 60 дней без футбола — это очень много, чтобы набрать игровой тонус, нужно играть.
В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом мистер Гасперини даёт шанс и выпускает. К нему в клубе хорошее отношение, Лёша вернулся в клуб, он не чувствует себя изгоем. У него прекрасные отношения с партнёрами», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 25 сентября 2023
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