Защитник «Зенита» Круговой отреагировал на судейство в матче с «Локомотивом»

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении от «Локомотива» в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).
«В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперёд на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счёт в конце.
Ожидал ли, что «Локомотив» так заведётся в матче с «Зенитом»? Понятно, что у них была мотивация, но мы отталкивались от своей игры. К сожалению, не удалось победить. Есть ли вопросы по судейству? Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону», — приводит слова Кругового издание «Спорт день за днём».
- 25 сентября 2023
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