Вяльбе — о шоу Дзюбы и Слуцкого: это уже дно, на фиг это вообще надо?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в юмористических шоу на YouTube вместе с футбольным тренером Леонидом Слуцким.

«Нужен ли такой способ пиара в спорте? Такими способами — нет, это всё фигня. Если Дзюба забьёт за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть. На фиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно.

За последние года четыре много казусов с ним происходило. Во многом он сам виноват. Из-за того, что сейчас слишком много этой жуткой интернет-паутины, люди сразу могут забыть, что совсем недавно он был лучшим нашим футболистом. Многие на него чуть ли не богу молились. Как спортсмен он мне очень нравился. Не люблю, когда из-за какой-то оплошности, глупости человека втаптывают в грязь.

Каждый должен, конечно, сам за собой следить, но и людям не надо опускаться до такой низости. Ещё больше будоражить тему. Психологически тяжело. Каким бы великим спортсменом он ни был, он тоже человек. Не думаю, что это приятно, когда вся страна обсуждает подобные глупости. А как спортсмен он один из лучших. После Акинфеева, конечно!» — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».