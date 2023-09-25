Суперфинал Кубка России состоится 2 июня

Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу сезона‑2023/2024 состоится 2 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Первый матч финала Пути Российской Премьер-Лиги пройдёт с 30 апреля по 2 мая, ответная игра — с 14 по 16 мая. Финал Пути регионов состоится с 14 по 16 мая.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале красно-синие одержали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти). На пути к финалу ЦСКА обыграл в Пути РПЛ «Краснодар», «Крылья Советов» и «Урал». «Быки» тем временем в Пути регионов оказались сильнее «Ахмата», «Ростова», «Крыльев Советов», «Акрона» и «Урала».
Лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, на его счету семь забитых мячей.
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