Соболев — о пасе на Бонгонда: да я бил по воротам! Верите, что дельфин мог такой отдать?

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результативную передачу на Тео Бонгонда в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то ещё может вот так отдать? Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл восемь матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отличился 13 раз в 26 матчах внутреннего первенства, а также записал на свой счёт шесть голевых передач.