Агент Миранчука: не понимаю Ловчева, который ставит клеймо на футболистов

Представитель 27-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о критике ветеранов российского футбола в адрес футболистов, выступающих в Европе.
«Скептики говорили, зачем возвращаться «Аталанту»? Я с уважением отношусь к людям в возрасте, но не понимаю Евгения Ловчева, который ставит какое-то клеймо футболистам. Выражал мнение, что у Захаряна в Испании видится такое же будущее, как у Миранчука в Италии… Зачем всё это говорить и обсуждать? Зачем такое мнение выдавать в общественность?
Люди, которые всю жизнь были в футболе, понимают, что Захарян месяц ещё в Испании, проходит этап адаптации. Что касается Алексея, то любой футболист был бы счастлив оказаться и пройти по такой же дороге. Я не считаю, что этот путь неудачный. Наш футболист играет в европейском клубе, надо спросить у Алексея — жалеет ли он сам? Я думаю, он скажет нет», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 25 сентября 2023
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