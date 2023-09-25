Хаджи: Джикия провёл за «Спартак» уже 200 матчей. Ничего страшного, если парочку пропустит

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался насчёт ситуации с игровой практикой защитника красно-белых Георгия Джикии.
«Трудно говорить, почему Абаскаль стал реже ставить Джикию в состав. Мы же не участвуем в тренировочном процессе. Вряд ли у Абаскаля есть предвзятое мнение к Георгию, потому что он капитан и уважаемый человек. Мне Дуарте не очень нравится, потому что у него есть грубые ошибки, но и Джикия их совершает. Георгию тяжеловато играть в центре, но фланг закрывает нормально.
Мне не кажется, что Дуарте лучше, но, возможно, Джикия в чём-то опаздывает на тренировках. Значит, надо на тренировках лучше проявлять себя. Хочется пожелать, чтобы он не скисал. Джикия уже 200 матчей провёл за «Спартак». Ничего страшного, если парочку пропустит», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 25 сентября 2023
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