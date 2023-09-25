Соболев — о варианте с переходом в АФК: если не пускают в Европу, почему нет?

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Как отреагировал на то, что сборная сыграет с Камеруном? Супер, что играем дома. Камерун — хорошая, мощная команда. Верю ли, что ещё сыграем на ЧМ-2026? Туда ещё попасть надо. Посмотрим. Что думаю о переходе в Азию? Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия… Если не пускают в Европу, почему бы и нет?» — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей (две победы, пять ничьих, одно поражение).
- 25 сентября 2023
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