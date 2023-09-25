Появилось видео скандала нападающего «Спартака» Квинси Промеса в отделении полиции в Москве. На видео запечатлено, как футболист в разных формах пытается договориться о том, чтобы правоохранители отпустили его друзей.
Появилось видео скандала Квинси Промеса в отделении полиции в Москве:
Ранее стало известно, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Звёздный нидерландский футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.
Стоит напомнить, что у Квинси Промеса есть серьёзные проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его обвиняют в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.
Отметим, в «Спартаке» заявили, что видео с участием Промеса годичной давности, и сейчас у футболиста нет проблем с полицией.
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