Появилось видео скандала нападающего «Спартака» Квинси Промеса в отделении полиции в Москве. На видео запечатлено, как футболист в разных формах пытается договориться о том, чтобы правоохранители отпустили его друзей.

Появилось видео скандала Квинси Промеса в отделении полиции в Москве:

Ранее стало известно, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Звёздный нидерландский футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.

Стоит напомнить, что у Квинси Промеса есть серьёзные проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его обвиняют в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.

Отметим, в «Спартаке» заявили, что видео с участием Промеса годичной давности, и сейчас у футболиста нет проблем с полицией.