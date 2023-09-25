Александр Мостовой: в матче с «Локомотивом» «Зенит» наказал сам себя
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:2).
«Удивил результат. Я прогнозировал победу «Зенита» или, в лучшем случае для «Локомотива», ничью. Всё шло к ничьей. У «Зенита» были моменты, когда могли забить. Победный гол «Локомотива» «Зенит» «привёз» сам себе. Я не могу сказать, что «Зенит» играл плохо.
«Локомотив», может быть, сыграл свою лучшую игру, потому что они играли с таким настроем, будто на кону медали. В конце просто случилась глупейшая ошибка «Зенита» — они сами себя наказали. У питерцев были моменты, и они ни в чём не уступали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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