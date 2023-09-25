В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу видео со скандалом Квинси Промеса в отделении полиции.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идёт речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, чётко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее появилась информация, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Звёздный нидерландский футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.