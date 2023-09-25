Агент Худякова допустил возможность переезда вратаря «Локомотива» зимой в Европу

Вадим Шпинёв, агент 19-летнего голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о положении дел вратаря в клубе и допустил вариант ухода футболиста в Европу.

«У Худякова как была ситуация, так и остаётся. Отчасти с Михаилом Галактионовым можно согласиться, что вратарям нужно набраться терпения. Одна позиция, а в клубе три вратаря, только тренер определяет единственного номинанта на матч. И им является всем известный Илья Лантратов.

Мне тяжело сказать, что будет зимой, пока не готов говорить. Но, возможно, будем рассматривать вариант с трудоустройством в Европе. Также возможна аренда, но аренда в России маловероятна, здесь есть свои нюансы. Чтобы из «Локомотива» уйти в аренду, то клуб должен обеспечить ещё одного вратаря в заявку, который сможет в случае неких форс-мажоров заменить Илью или Маринато.

Мне сложно ответить, почему в кубке играет именно этот вратарь, почему такое доверие. Но ответ ясен и понятен: состав определяет тренер. Любой футбольный клуб должен входить в положение и понимать судьбу персонально каждого футболиста. К зиме мы придём к определённому решению, чтобы «Локомотив» относился с пониманием. Будем искать взаимно приемлемый вариант», — приводит слова Шпинёва Metaratings.