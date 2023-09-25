Агент Худякова допустил возможность переезда вратаря «Локомотива» зимой в Европу

Вадим Шпинёв, агент 19-летнего голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о положении дел вратаря в клубе и допустил вариант ухода футболиста в Европу.
«У Худякова как была ситуация, так и остаётся. Отчасти с Михаилом Галактионовым можно согласиться, что вратарям нужно набраться терпения. Одна позиция, а в клубе три вратаря, только тренер определяет единственного номинанта на матч. И им является всем известный Илья Лантратов.
Мне тяжело сказать, что будет зимой, пока не готов говорить. Но, возможно, будем рассматривать вариант с трудоустройством в Европе. Также возможна аренда, но аренда в России маловероятна, здесь есть свои нюансы. Чтобы из «Локомотива» уйти в аренду, то клуб должен обеспечить ещё одного вратаря в заявку, который сможет в случае неких форс-мажоров заменить Илью или Маринато.
Мне сложно ответить, почему в кубке играет именно этот вратарь, почему такое доверие. Но ответ ясен и понятен: состав определяет тренер. Любой футбольный клуб должен входить в положение и понимать судьбу персонально каждого футболиста. К зиме мы придём к определённому решению, чтобы «Локомотив» относился с пониманием. Будем искать взаимно приемлемый вариант», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 25 сентября 2023
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:16
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:15
-
17:11
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:16
-
16:14
-
16:09