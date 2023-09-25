Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (1:2).

«В тактическом плане тренерский штаб железнодорожников не стал зеркалить соперника и выпускать тройку центральных защитников. Вместо этого насытили среднюю линию. Нейтрализовать полузащиту «Зенита», конечно, было невозможно, но запрессинговать, сковать, не дать возможности играть в быстрый футбол — это было по силам. В «Локомотиве» знали, что, если против Вендела и Клаудиньо плотно играть, они начинают нервничать. А когда у них не всё получается, то и атака не такая опасная становится.

И всё же первыми забили игроки «Зенита». Тут никакой грубой ошибки не было: Морозов правильно занял позицию, боролся. Но Кассьерра его просто продавил, выше выпрыгнул. Можно, конечно, предъявить претензии к тому, что Караваева, у которого получилась шикарная подача, не накрыли,. Но в любом случае гол пришёл не в какой-то ситуации, где забивать были обязаны, — обычная позиционная атака. Кстати, кроме этого, у команды Семака до перерыва и моментов толком не было. У «Локомотива» были — Баринов дважды мог поразить ворота соперника.

Первый тайм получился не очень быстрым, а вот после перерыва, когда «Локомотив» счёт сравнял, здесь пошёл футбол интересный. Быстрая игра на пределе возможностей, на встречных курсах. «Зенит» отправился вперёд большими силами, железнодорожники тоже не стали зажиматься в своей штрафной. И в итоге москвичи нашли возможность забить второй мяч.

Но надо признать, что у «Зенита» во втором тайме было два явных голевых момента. Сперва Изидор, который вместе с Фернандесом провёл слабый матч, не попал с близкого расстояния, а затем Кассьерра не сумел отдать точную передачу на Сергеева. Выиграл единоборство, обыграл, вошёл в штрафную, где уже партнёр оторвался от опеки. Как он пас не отдал в ногу? Ему никто не мешал, Иван здорово открылся. Отдай передачу точную — будет гол в пустые ворота. Такое с закрытыми глазами игрок уровня Кассьерры делать должен. А он допустил технический брак — Сергеев даже прыгнул, но и в падении не смог замкнуть атаку после такой неточной передачи», — приводит слова Бубнова Spotbox.