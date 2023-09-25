Осинькин: я сосредоточен на работе с «Крыльями». Нет смысла говорить об уходе в топ-клуб

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что на данный момент думает о работе только в самарском клубе и нет смысла говорить о его возможном уходе в другие команды.

«Я тренер футбольного клуба «Крылья Советов». Меня, как и любых наших футболистов, всегда куда‑то могут позвать. Но нет смысла об этом говорить, потому что надо жить настоящим. Сейчас мы находимся здесь. Хочется поблагодарить большое количество людей, которые пришли посмотреть на нас. Мы тоже должны быть благодарны болельщикам. Мы просто живём сегодняшним днём», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны 2021/2022 и 2022/2023). В текущем розыгрыше чемпионата России самарцы идут на второй строчке после девяти туров, отставая от «Краснодара» на три очка.