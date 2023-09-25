«Тоттенхэм» объявил о приобретении 16-летнего таланта

Лондонский «Тоттенхэм» договорился о приобретении 16-летнего хорватского защитника Луки Вушковича из «Хайдука». Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

Однако футболист присоединится к английскому клубу в 2025 году. Его контракт с «Тоттенхэмом» будет действовать до 2030 года.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Вушкович дебютировал в высшем футбольном дивизионе Хорватии в феврале 2023 года, став самым молодым игроком в истории, появившимся на поле в этом чемпионате. В следующем месяце он забил свой первый мяч в ворота «Осиека», став самым молодым автором гола в истории «Хайдука».

На сегодняшний день он провёл в общей сложности 11 матчей за взрослую команду «Хайдука» во всех соревнованиях, забив один мяч. В прошлом сезоне он помог клубу завоевать Кубок Хорватии.