«Тоттенхэм» объявил о приобретении 16-летнего таланта

Лондонский «Тоттенхэм» договорился о приобретении 16-летнего хорватского защитника Луки Вушковича из «Хайдука». Об этом сообщает официальный сайт «шпор».
Однако футболист присоединится к английскому клубу в 2025 году. Его контракт с «Тоттенхэмом» будет действовать до 2030 года.
Фото: ФК «Тоттенхэм»
Вушкович дебютировал в высшем футбольном дивизионе Хорватии в феврале 2023 года, став самым молодым игроком в истории, появившимся на поле в этом чемпионате. В следующем месяце он забил свой первый мяч в ворота «Осиека», став самым молодым автором гола в истории «Хайдука».
На сегодняшний день он провёл в общей сложности 11 матчей за взрослую команду «Хайдука» во всех соревнованиях, забив один мяч. В прошлом сезоне он помог клубу завоевать Кубок Хорватии.
- 25 сентября 2023
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