Защитник «Балтики» Гассама: не вижу в России никакой опасности. Иначе уехал бы отсюда

Защитник «Балтики» Натан Гассама заявил, что не чувствует себя в опасности в России. Также игрок обороны калининградцев рассказал о реакции своей семьи на переход в российский клуб.
«Что думаю об отказе полузащитника «Вольфсбурга» Жозуа Гилявоги переходить в «Локомотив» из‑за опасений в собственной безопасности? Во‑первых, я не доверяю футбольным слухам, пока не узнаю подробности от достоверного источника. Поэтому не могу комментировать ситуацию с Гилявоги, я её просто не знаю. Во‑вторых, если бы я чувствовал какую‑то опасность в России или, в частности, в Москве, то сразу уехал бы обратно. Но я не вижу никакой опасности для себя, меня всё устраивает.
Как моя семья отнеслась к переезду в Россию? Мои близкие, как и я, рассматривают моё будущее в первую очередь с точки зрения футбола, а не с точки зрения политики или чего бы то ни было ещё. Они согласны, что здесь я получаю возможность играть в хорошем чемпионате, в качественной команде», — приводит слова Гассама «Матч ТВ».
- 25 сентября 2023
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