Игрок «Краснодара» Кади Боржес высказался о победе в матче с «Уралом»
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
«Они очень хорошо начали матч, мы пытались играть разными способами. Игра была закрытой — они выбрали больше действовать в контратаке, а мы пытались с самого начала навязать свой футбол, что мы и должны всегда делать, когда играем дома. Первый тайм вышел таким, это футбол, мы должны пользоваться своими возможностями.
Мы ожидали, что они будут больше играть от обороны и выходить на контратаках, так и получилось на поле. Мы готовились к этому, поскольку они были в гостях, а мы играли дома. В итоге у нас получилось воспользоваться появившимися шансами», — приводит слова Кади Боржеса пресс-служба «Краснодара».
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