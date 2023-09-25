Игрок «Краснодара» Кади Боржес высказался о победе в матче с «Уралом»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

«Они очень хорошо начали матч, мы пытались играть разными способами. Игра была закрытой — они выбрали больше действовать в контратаке, а мы пытались с самого начала навязать свой футбол, что мы и должны всегда делать, когда играем дома. Первый тайм вышел таким, это футбол, мы должны пользоваться своими возможностями.

Мы ожидали, что они будут больше играть от обороны и выходить на контратаках, так и получилось на поле. Мы готовились к этому, поскольку они были в гостях, а мы играли дома. В итоге у нас получилось воспользоваться появившимися шансами», — приводит слова Кади Боржеса пресс-служба «Краснодара».