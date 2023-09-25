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«Факел» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Факел» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Факел» и «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Факел»: Беленов, Магаль, Мастерной, Божин, Черов, Альшин, Квеквескири, Якимов, Мендель, Моцпан, Марков.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Рожков, Иву, Рахмоналиев, Ранджелович, Фамейе, Даку.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в товарищеском матче в январе 2022 года. Тогда была зафиксирована результативная ничья — 4:4.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Рубин» находится на предпоследней, 15-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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