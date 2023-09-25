Зарема Салихова: обсуждение Промеса в СМИ — лучший стимул не сбавлять обороты

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, согласно которой 31-летний форвард московской команды Квинси Промес устроил скандал в московском отделении полиции.
«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Промеса. Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Звёздный нидерландский футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.
Позже появилось видео, но в московском клубе пояснили, что оно годичной давности, а ныне у Промеса нет проблем с российскими правоохранителями.
Нидерландец выступает за «Спартак» с 2021 года, а до этого представлял московский клуб с 2014 по 2018 год. На счету форварда 110 голов и 57 результативных передач в 226 матчах.
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