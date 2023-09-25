Александр Мостовой: ощущение, что «Ростов» и ЦСКА играли в какой-то дворовый футбол

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Команды сыграли вничью — 3:3.
«Игра не совсем понравилась. Для болельщиков хорошо, когда много голов. Но по качеству игры мне не совсем понравилось, потому что было ощущение, что играют в какой-то дворовый футбол: шесть человек бегут в одну сторону, потом семь – в другую, спотыкаются, падают. Как будто только что собрали две команды, и никто не понимает, кто где играет.
3:3 — это ещё нормальный результат. Могли сыграть 5:5. Там моментов было ещё на две игры. Это связано с тем, что у ЦСКА куча травм и не хватает людей. «Ростов» в таком формате уже давно играет и привык. Хорошо, что ЦСКА удачно сравнял», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 сентября 2023
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