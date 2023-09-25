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Чанов: Чалов входит в тройку лучших нападающих ЦСКА в XXI веке

Чанов: Чалов входит в тройку лучших нападающих ЦСКА в XXI веке
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от игры 25-летнего нападающего клуба Фёдора Чалова.

«Чалов входит в тройку лучших нападающих ЦСКА в XXI веке. Забитые голы говорят сами за себя. Он стал более современным форвардом после своей командировки в Европу.

Превосходит ли для меня Чалов, например, Думбия? Футбол меняется, сейчас играть становится сложнее, и бомбардирам забивать мячи тоже труднее. Думаю, Чалов входит в тройку с Вагнером и Думбия, может быть, сюда можно добавить и Ивицу Олича», — приводит слова Чанова Legalbet.

Вчера, 24 сентября, Фёдор Чалов забил свой 70-й мяч в Российской Премьер-Лиге. Для этого ему понадобилось 177 матчей. В XXI веке быстрее 25-летнего россиянина этой отметки достигали только экс-форвард армейцев Вагнер Лав (133 игры) и футболист московского «Спартака» Квинси Промес (151 игра).

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