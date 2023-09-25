Защитник «Балтики» Гассама: Игнашевич постоянно подсказывает, как нужно обороняться

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама рассказал об адаптации после перехода в калининградский клуб. Также игрок обороны высказался о турнирном положении своей команды.

«Язык — тот барьер, который всегда имеет значение. Но в команде все очень дружелюбны со мной, помогают в случае чего. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя как дома. Ну и сам Калининград — отличный город, приятно здесь находиться. Что касается быта, то я приехал сюда играть в футбол на хорошем уровне, заниматься своим любимым делом. В «Балтике» я это получаю, и больше мне ничего не нужно.

Игнашевич постоянно подсказывает мне по работе на позиции центрального защитника. Например, советует, как правильно располагать тело в той или иной ситуации.

Мне кажется, у нашей команды есть то качество, которое должно позволить нам быть как минимум в середине таблицы РПЛ. Если мы продолжим играть так, как играли с «Ахматом» (1:0), результат не заставит себя ждать. Мы можем побеждать регулярно и подняться выше», — приводит слова Гассама «Матч ТВ».

После девяти туров «Балтика» занимает 13-е место. В активе калининградской команды семь очков.