Защитник «Балтики» Гассама: Игнашевич постоянно подсказывает, как нужно обороняться

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама рассказал об адаптации после перехода в калининградский клуб. Также игрок обороны высказался о турнирном положении своей команды.
«Язык — тот барьер, который всегда имеет значение. Но в команде все очень дружелюбны со мной, помогают в случае чего. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя как дома. Ну и сам Калининград — отличный город, приятно здесь находиться. Что касается быта, то я приехал сюда играть в футбол на хорошем уровне, заниматься своим любимым делом. В «Балтике» я это получаю, и больше мне ничего не нужно.
Игнашевич постоянно подсказывает мне по работе на позиции центрального защитника. Например, советует, как правильно располагать тело в той или иной ситуации.
Мне кажется, у нашей команды есть то качество, которое должно позволить нам быть как минимум в середине таблицы РПЛ. Если мы продолжим играть так, как играли с «Ахматом» (1:0), результат не заставит себя ждать. Мы можем побеждать регулярно и подняться выше», — приводит слова Гассама «Матч ТВ».
После девяти туров «Балтика» занимает 13-е место. В активе калининградской команды семь очков.
- 25 сентября 2023
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:16
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:15
-
17:11
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:16
-
16:14
-
16:09