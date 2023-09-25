Орлов: ты за кого играешь, Круговой? Что ты за футболист, по сравнению с Барриосом?

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался об ошибке защитника «Зенита» Данила Кругового, которая привела к решающему голу на 90+1-й минуте в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Я прочитал слова Кругового: «Я вбросил мяч из-за боковой под левую ногу Барриосу». Мне хочется ему сказать. Есть футбольные правила. Ты играешь в команде мастеров, но делаешь столько ошибок, которые себе юноши не должны позволять, если они хорошего уровня.

Зачем ты вбрасываешь мяч в сторону своих ворот? «Локомотив» прессингует, и они ждут этого, чтобы вы отдавали мяч к своим воротам. Бросай вдоль бровки вперёд. Ты бросаешь не просто поперёк поля, а чуть назад. И твой вброс — должен был отбить левой ногой. Почему ты это решил? А возле него находился Глушенков, и получилось, что ты дал пас ему. Затем Глушенков сделал голевую передачу. Ты за кого играешь, Круговой? Это удивительно.

Конечно, Барриос проиграл борьбу. Но ты зачем в борьбу бросил? И теперь ищешь оправдания, что якобы виноват Барриос. По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Зачем ты вообще это вбрасываешь в медиаполе? Они играют за большие зарплаты, в том числе Круговой. С них надо очень жёстко спрашивать», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».