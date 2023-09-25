Александр Гришин: найдите тройку защитников лучше, чем Дивеев, Роша и Мойзес

Бывший футболист Александр Гришин высказался об обороне московского ЦСКА.

«Нехватка защитников ЦСКА? Если бы все были здоровы и не было дисквалификаций, то защитная линия ЦСКА выглядела бы хорошо. Найдите тройку защитников лучше, чем Дивеев, Роша и Мойзес. Просто произошло стечение обстоятельств», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 24 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — 3:3. ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 13 очков после девяти матчей. Лидирует «Краснодар» — 21 очко. В следующем туре армейцы встретятся с «Балтикой» 30 сентября.