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«Факел» — «Рубин»: казанцы открыли счёт в концовке матча

«Факел» — «Рубин»: казанцы открыли счёт в концовке матча
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Факел» и «Рубин». Команды играют на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Вада – 85'    

«Рубин» вышел вперёд в самой концовке матча — на 85-й минуте отличился хавбек Валентин Вада — 1:0 в пользу казанской команды.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в товарищеском матче в январе 2022 года. Тогда была зафиксирована результативная ничья — 4:4.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Рубин» находится на предпоследней, 15-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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