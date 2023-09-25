Быстров — о словах Дзюбы про Семака: Артёма это не красит

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу не красят слова о главном тренере сине‑бело‑голубых Сергее Семаке. Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

«Это не смешно. Они много матчей вместе провели, чемпионство брали. Нужно оставаться человеком. Зная, что Семак — большой души человек, то Артёма это не красит.

Идёт история, которая длилась после расставания Дзюбы с «Зенитом». Думаю, что обида будет продолжаться, пока продолжается его карьера игрока. Когда Артём сам станет тренером или функционером, то посмотрим на ситуацию по‑другому», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».