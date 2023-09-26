Футболист «Краснодара» Кади Боржес оценил свою физическую форму

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил свою физическую форму.

«Мне кажется, что она не совсем идеальная. Мне нужно ещё немного времени, потому что в конце матчей пока чувствую, что меня не хватает физически. Конечно, из-за того, что я не играл много времени — три месяца. Но, думаю, через две-три игры уже достигну своей лучшей формы», — приводит слова Кади Боржеса пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кади Боржес провёл восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету 27-летнего полузащитника две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2023/2024, набрав 21 очко за девять матчей.