Глушенков 5 раз выходил на замену за «Локо», в каждом матче забил гол или отдал ассист

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков пять раз выходил на замену в Российской Премьер-Лиге за железнодорожников и в каждой проведённой игре отмечался либо забитым мячом, либо результативной передачей. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В этих пяти встречах Глушенков записал на свой счёт три гола и пять ассистов: гол в матче с «Краснодаром», ассист с «Крыльями Советов», гол + ассист с московским «Динамо», два ассиста с «Факелом», гол + ассист с «Зенитом».

Нападающий выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.