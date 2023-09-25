Леау: саудовская лига? Для меня Лига чемпионов дороже зарплаты в 10 миллионов

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о возможном переходе в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«Никогда не говори никогда, но сейчас я нахожусь в клубе, который очень хорошо меня принял. Я продлил контракт с этой командой и ни о чём не жалею. Если бы я планировал уйти, то не сделал бы этого. Я сфокусирован на том, чтобы в ближайшие 2–3 года добиться больших свершений в «Милане». Я ещё не достиг каких-то серьёзных результатов, чтобы уезжать в Саудовскую Аравию.

Безусловно, в наше время деньги имеют большой вес, но лично для меня Лига чемпионов дороже зарплаты в 10 миллионов евро», — приводит слова Леау La Gazetta dello Sport.

В текущем сезоне Леау провёл за «Милан» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.