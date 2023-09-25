Кавазашвили: Джикия в паре с Бабичем вместо посредственного Дуарте — прекрасный ансамбль

Легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре центральных защитников красно-белых Георгия Джикии и Срджана Бабича.

«Когда Джикия в форме, он чётко выполняет свои обязанности. Но у него есть один недостаток: ему сложно играть с посредственными футболистами, которые не понимают, что они играют в паре с очень серьёзным защитником и не сыграны с ним. К сожалению, ему в последнее время очень не везёт: то он играет с людьми, недостойными играть рядом с ним, то травмируется и долго входит в колею после этого.

На сегодняшний день я бы ставил Георгия рядом с Бабичем. Он тоже находится в трудной ситуации, потому что Дуарте абсолютно не соответствует званию классного защитника — он посредственный защитник. Если вместо него с Бабичем будет играть Джикия, это будет прекрасный ансамбль, команда будет меньше пропускать. Если Георгий уйдёт, это будет большая потеря для «Спартака», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.