«Матео не понимает русский, ха-ха». Агент Кассьерры — о претензиях Медведева к игрокам

Никос Петропулос, агент колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на претензии председателя правления санкт-петербургского клуба Александра Медведева к футболистам.

«Матео не понимает русский, ха-ха. А вообще он лучший бомбардир чемпионата. Не думаю, что от него ждут чего-то ещё большего», — приводит слова Петропулоса Sport24.

Ранее сообщалось о проведении закрытого командного собрания после поражения «Зенита» от московского «Локомотива» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Также сообщалось, что Медведев упрекнул игроков в отсутствии должной воли к победе.

Напомним, вчера, 24 сентября, «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.