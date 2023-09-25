Непомнящий — о «Краснодаре»: если в команде все здоровы, у неё просто нет слабых мест
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Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий высказал мнение о «Краснодаре», который после девяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
«Я ещё перед началом сезона призывал обратить на него внимание. Если в этой команде все здоровы, у неё просто нет слабых мест. Южане конкурентоспособны на фоне «Зенита». Плюс в действиях петербуржцев прослеживается некоторая вальяжность, тогда как подопечные Ивича рубятся до конца в каждом моменте», — приводит слова Непомнящего RT.
«Краснодар» имеет в своём активе 21 очко, опережая «Крылья Советов» на три балла. «Быки» опережают питерский «Зенит» на четыре очка. Очная игра подопечных Владимира Ивича с сине-бело-голубыми состоится в 15-м туре (в субботу, 11 ноября).
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