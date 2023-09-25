Тренер «Ариса»: Кокорину не хватает игрового тонуса, но настрой у него сумасшедший

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о форме российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине» и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что всё хорошо.

Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился. У нас всегда разговор в перерыве. Есть возможность показывать ошибки первого тайма на экране и внести нужные коррективы, а также с каждым лично пообщаться, в целом ещё эмоционально зарядить коллектив и настроить на предстоящие минуты. Всё в совокупности.

В ближайшее время он должен быть на пике формы? Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, 21 сентября прошёл матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев, гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче.