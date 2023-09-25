Российская Премьер-Лига: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 25 сентября, матчем «Факел» — «Рубин» завершился 9-й тур Российской Премьер-Лиги.

Результаты матчей 9-го тура чемпионата России:

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:1;

«Балтика» — «Ахмат» — 1:0;

«Спартак» — «Динамо» — 1:0;

«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург» — 3:1;

«Зенит» — «Локомотив» — 1:2;

«Ростов» — ЦСКА — 3:3;

«Краснодар» — «Урал» — 2:0;

«Факел» — «Рубин» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата России после девяти туров возглавляет «Краснодар», набравший 21 очко. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (18), третье — санкт-петербургский «Зенит» (17). На четвёртой строчке находится московский «Спартак» (16), пятёрку замыкает московское «Динамо» (15). В зоне вылета располагаются «Сочи» (6) и воронежский «Факел» (5).