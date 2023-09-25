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«Факел» не забил в 4-м матче чемпионата России подряд — худшая серия после выхода в РПЛ

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. «Рубин» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, «Факел» не забил в четвёртом матче чемпионата России подряд — худшая серия после выхода в РПЛ. Об этом сообщил статистический портал OptaSports.

Ранее воронежцы сыграли вничью с «Уралом» (0:0), уступили «Крыльям Советов» (0:3) и поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада, который отличился на 85-й минуте.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).