18-летний игрок «Рубина» Рожков установил рекорд текущего сезона РПЛ
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. «Рубин» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
В этой встрече 18-летний латераль казанской команды Илья Рожков сделал семь отборов с сохранением владения, что является рекордом нынешнего сезона РПЛ среди всех футболистов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В сегодняшнем матче Рожков был заменён лишь на 90+2-й минуте. В данный момент на его счету восемь проведённых игр во всех официальных турнирах в текущем сезоне и одна результативная передача.
Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада, который отличился на 85-й минуте.
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