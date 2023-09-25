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«Победа очень важна для психологического состояния «Рубина». Рахимов — о матче с «Факелом»

«Победа очень важна для психологического состояния «Рубина». Рахимов — о матче с «Факелом»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Не могу сказать, что доволен реализацией команды. Было два момента, которые нужно было реализовывать, но нужно отдать должное игрокам команды за их желание. Они сделали всё возможное. Победа очень важна для психологического состояния команды. Говорил игрокам, что нужно чуть быстрее выходить из‑под давления. Мы поначалу не приспособились к этому полю, потому что не знали его особенностей, и соперник успевал нас накрывать.

Что были за поправки? Тактического характера. Мы часто запаздывали с возвратом за линию мяча, когда были штрафные у соперника. Нужно было перекрывать инсайдные позиции. Вада? Он очень хорошо работает с мячом. Сказал, что он должен играть в атаку, так как нам нужно забить. Говорить о том, что он забил, потому что я сказал, неправильно, это стечение обстоятельств», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

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