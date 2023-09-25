Бонгонда: пока что победная серия «Спартака» ничего не значит

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что команде важно быть сконцентрированной, чтобы продолжать побеждать в предстоящих матчах.
«Конечно, здорово, что мы выигрываем третью игру подряд, но пока что победная серия ничего не значит. Нам нужно оставаться сфокусированными, потому что всё может измениться. Это футбол — сегодня ты побеждаешь, а завтра можешь начать проигрывать. Сейчас нам очень важно сконцентрироваться на игре, чтобы продолжить показывать хороший результат», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».
В 9‑м туре РПЛ красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Эта победа стала для «Спартака» третьей подряд во всех турнирах. На данный момент в турнирной таблице чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место, имея в активе 16 очков.
- 25 сентября 2023
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