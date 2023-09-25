Игрок «Рубина» Кабутов: сегодня бились и умирали на поле, так должно быть всегда

Латераль казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился впечатлениями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Казанцы одержали победу со счётом 1:0.

«Матч тяжёлый. Мы больше хотели, выиграли больше единоборств, мне кажется, что должны были побеждать раньше. В чём «Рубин» может прибавить? Нужен больший настрой. Сегодня бились и умирали на поле, так должно быть всегда», — сказал Кабутов в эфире «Матч ТВ».

Кабутов, проведший на поле все 90 минут игры, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча. Единственный мяч в матче забил аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада, который отличился на 85-й минуте.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков.