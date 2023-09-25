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«Надо быть мужиком». Лапочкин оценил скандальные слова Дзюбы про Семака

«Надо быть мужиком». Лапочкин оценил скандальные слова Дзюбы про Семака
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Сергей Лапочкин, помощник главного тренера «Чисто Питер» Владислава Радимова, оценил скандальные слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это всё некрасиво. Ну о чём мы говорим. Это действительно какой-то медиафутбол уже. Да, ты выиграл, но не надо вот этим так кичиться. Ты, по большому счёту, сделал себе в этом городе имя, приехал сюда за титулами, выиграл их. И вот такие слова про тренера. Как бы ты к нему ни относился, мне кажется, надо держать себя в руках и быть мужиком», — сказал Лапочкин в эфире YouTube-программы «Такой футбол».

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

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