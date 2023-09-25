«Надо быть мужиком». Лапочкин оценил скандальные слова Дзюбы про Семака

Сергей Лапочкин, помощник главного тренера «Чисто Питер» Владислава Радимова, оценил скандальные слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это всё некрасиво. Ну о чём мы говорим. Это действительно какой-то медиафутбол уже. Да, ты выиграл, но не надо вот этим так кичиться. Ты, по большому счёту, сделал себе в этом городе имя, приехал сюда за титулами, выиграл их. И вот такие слова про тренера. Как бы ты к нему ни относился, мне кажется, надо держать себя в руках и быть мужиком», — сказал Лапочкин в эфире YouTube-программы «Такой футбол».

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.