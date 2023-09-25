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Видеообзор победы «Рубина» в матче РПЛ с «Факелом»

Видеообзор победы «Рубина» в матче РПЛ с «Факелом»
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Рубин» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада, который отличился на 85-й минуте. Его ассистентом выступил Дмитрий Кабутов.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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