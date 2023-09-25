Осинькин: надеемся и ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о нападающем команды Владимире Писарском.

«Мы очень надеемся и ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге». Сейчас в команде на этой позиции большая конкуренция. Но от неё клуб должен только выигрывать, и каждый футболист должен только прибавлять.

Писарский — очень эмоциональный футболист. Слёзы после кубкового гола — мужчин они не должны красить, но иногда они показывают не слабость, а сентиментальность. Этим голом, он надеется, завершился его сложный этап. Мы готовы ему в этом помочь», — сказал Осинькин в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Писарский провёл пять матчей во всех официальных турнирах и забил один гол.