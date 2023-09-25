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Бояринцев: Джикия выдержит конкуренцию и вернёт себе место в составе

Бояринцев: Джикия выдержит конкуренцию и вернёт себе место в составе
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев выразил уверенность в возвращении капитана московского «Спартака» Георгии Джикии в стартовый состав команды.

«Спартак» взял для конкуренции игрока обороны, достаточно квалифицированного. Чтобы попасть в стартовый состав, надо очень постараться. В любом случае Бабич — это выбор тренера. Не думаю, что Джикия долго задержится на скамейке запасных. Он всё-таки капитан команды, один из ведущих игроков выдержит эту конкуренцию. Уверен, Георгий вернёт себе место в составе.

У «Спартака» были проблемы в обороне, поэтому здесь можно понять руководство. Это правильное решение подписать центрального защитника. В зимний период, наверное, «Спартак» будет искать усиление в середине поля. Группа атаки у красно-белых выглядит хорошо», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

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