«Можете, когда хотите». Тренер «Рубина» Рахимов — в раздевалке после матча с «Факелом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов обратился к команде в раздевалке после победы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).
«Пацаны, можете, когда хотите. Только так разворачивается ситуация. Потому что я не зря сказал до матча в интервью, что эта команда находится не на своём месте. Не на том, на котором она должна быть. И вы понимаете, что фарт разворачивается только через вот эту борьбу, через жажду эту, через желание быть выше. И сегодня вы всё это показали.
Поэтому мы не должны останавливаться, и не имеет значения, с кем мы играем. Мы должны умирать на поле в каждом матче. Сегодня — великолепно! Отлично отработали, бились, сражались. Даже там, где соперник нагнетал, вы отрабатывали до конца, играли в мяч жёстко, в стык — всё это было. Это нужно сохранить и готовиться к следующей игре. С победой вас, молодцы!» — сказал Рахимов.
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