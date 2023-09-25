«Можете, когда хотите». Тренер «Рубина» Рахимов — в раздевалке после матча с «Факелом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов обратился к команде в раздевалке после победы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Пацаны, можете, когда хотите. Только так разворачивается ситуация. Потому что я не зря сказал до матча в интервью, что эта команда находится не на своём месте. Не на том, на котором она должна быть. И вы понимаете, что фарт разворачивается только через вот эту борьбу, через жажду эту, через желание быть выше. И сегодня вы всё это показали.

Поэтому мы не должны останавливаться, и не имеет значения, с кем мы играем. Мы должны умирать на поле в каждом матче. Сегодня — великолепно! Отлично отработали, бились, сражались. Даже там, где соперник нагнетал, вы отрабатывали до конца, играли в мяч жёстко, в стык — всё это было. Это нужно сохранить и готовиться к следующей игре. С победой вас, молодцы!» — сказал Рахимов.