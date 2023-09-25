Тренер «Крыльев» Осинькин: всё еще впереди, не надо смотреть на таблицу или рекорды

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал текущую форму команды.
«Не будем впадать в крайности, главное, чтобы мы стабильно играли и продолжали набирать очки. Мы понимаем, что даже на этом коротком отрезке всё могло быть по‑разному. У нас есть матчи, где мы как недобрали очков, так и перебрали. Сейчас надо просто понимать, что всё ещё впереди, и не смотреть на таблицу или рекорды. Всё должно решаться на поле.
Не могу говорить несдержанно. Мы должны стоять на земле и идти от матча к матчу, всё ещё впереди. Внутри команды максимализм другой, и я бы хотел, чтобы этот максимализм шёл не только от меня или от клуба, но и от ребят. Пока что все на своём месте», — сказал Осинькин в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».
В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу самарский коллектив идёт на второй строчке после девяти туров, отставая от «Краснодара» на три очка.
- 25 сентября 2023
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