«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Оход» в 1/16 финала Кубка Короля

Завершился матч 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Оходом». «Аль-Наср» одержал победу с крупным счётом — 5:1.

В первом тайме команды обменялись голами: на 18-й минуте Садио Мане реализовал пенальти и вывел «Аль-Наср» вперёд, а в компенсированное время Конрад Михалак сравнял счёт. Однако во втором тайме «Оход» получил четыре безответных мяча в свои ворота. Забитыми мячами отметились Секо Фофана, Андерсон Талиска, Айман Яхья и Мешари Аль-Немер.

Стоит отметить, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

22 сентября «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» (4:3) в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В той встрече в составе «Аль-Насра» дублями отметились Роналду и Талиска.