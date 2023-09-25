«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Оход» в 1/16 финала Кубка Короля
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Оходом». «Аль-Наср» одержал победу с крупным счётом — 5:1.
В первом тайме команды обменялись голами: на 18-й минуте Садио Мане реализовал пенальти и вывел «Аль-Наср» вперёд, а в компенсированное время Конрад Михалак сравнял счёт. Однако во втором тайме «Оход» получил четыре безответных мяча в свои ворота. Забитыми мячами отметились Секо Фофана, Андерсон Талиска, Айман Яхья и Мешари Аль-Немер.
Стоит отметить, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.
22 сентября «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» (4:3) в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В той встрече в составе «Аль-Насра» дублями отметились Роналду и Талиска.
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